La sera di martedì, 10 settembre, si è tenuto ipresso la facoltà di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università di Mendoza, nella provincia argentina di Mendoza, il primo incontro italo-latinoamericano di criminologia organizzato dalla stessa Università insieme alla Società Scientifica Italo-Latinoamericana di Criminologia e alla Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación argentina.

L’apertura è stata affidata agli interventi del console d’Italia a Mendoza, Piero Vaira, del direttore dell’Istituto di diritto penale dell’Università di Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, e del rettore della Facoltà di Scienze Giuridiche e Sociali della Università di Mendoza, Gladys J. Puliafito.

L’evento ha visto la partecipazione di due importanti esponenti della materia a livello internazionale e locale, Anna Coluccia dell’Universita’ di Siena, che ha curato la lectio magistralis sulla “Violenza di genere da una prospettiva criminologica”, e il giudice del Tribunale Penale della Provincia di Buenos Aires, professore presso l’Università nazionale di La Matanza, Franco Fiumara, che ha tenuto la seconda lectio magistralis dell’evento intitolata “I giudizi in assenza dell’accusato; un’alternativa legittima e innovativa”.

Come sottolinea una nota dell’Ambasciata d’Italia in Argentina, l’incontro ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nell’impegno intrapreso da Italia e Argentina per un rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia giuridica e di lotta contro il crimine organizzato e la corruzione.