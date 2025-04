Primo Maggio a Roma: dal pop al rock, tutte le anime della musica italiana. Nel cast anche Big Mama, Luché e Rocco Hunt

Roma è in fermento per l’imminente Concerto del Primo Maggio, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, che tornerà a infiammare Piazza San Giovanni in Laterano. A soli tre giorni dall’appuntamento, cresce l’attesa per la celebrazione della Festa dei Lavoratori, che si preannuncia come una maratona di musica, spettacolo e riflessioni sui temi più urgenti del mondo del lavoro.

“Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati per questa edizione, che pone al centro la questione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali di CGIL, CISL e UIL saranno presenti in diverse manifestazioni che si terranno a Roma, Casteldaccia (Palermo) e Montemurlo (Prato), luoghi simbolo delle tragedie che hanno segnato il mondo del lavoro italiano. Rai 3 trasmetterà in diretta, dalle 12 alle 13, la manifestazione sindacale, mentre Rai News garantirà un’ampia copertura delle iniziative su tutto il territorio nazionale.

Il Concertone, ad ingresso libero, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, a partire dalle 13.30. Oltre dieci ore di musica live si alterneranno a momenti di riflessione su temi sociali e di attualità.

A condurre l’evento saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, con le incursioni del popolare professore Vincenzo Schettini. La lineup artistica è un vero e proprio spaccato della scena musicale italiana contemporanea, unendo generazioni e generi diversi in un mosaico sonoro che spazia dal pop all’elettronica, dall’urban al cantautorato e al rock.

Sul palco si alterneranno artisti del calibro di Achille Lauro, Alfa, Arisa, Brunori Sas, Elodie, Ghali, Giorgia, Luchè, Rocco Hunt, e molti altri. L’opening, a partire dalle 13.30, vedrà esibirsi Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i tre vincitori del contest 1MNEXT: CORDIO, DINÌCHE e FELLOW.

Con il concept “Il futuro suona oggi”, il Concerto del Primo Maggio 2025 si propone di intercettare le voci più autentiche del panorama musicale italiano, restituendo un affresco sonoro che abbraccia il presente in tutte le sue sfaccettature. In un’epoca in cui il pubblico cerca profondità e connessione, la musica si fa veicolo di storie e messaggi.

La diretta su Rai 3 inizierà con l’anteprima (dalle 15 alle 16), seguita dalla prima parte del concerto (dalle 16 alle 18.55), la seconda parte (dalle 20 alle 21) e la terza parte (dalle 21.05 alle 24). La trasmissione sarà arricchita da ospiti in studio e inviati, con spazi dedicati alla musica e alle interviste agli artisti.

Il concerto sarà inoltre trasmesso integralmente in streaming sul sito web di Rai News, e sarà disponibile on demand su RaiPlay Sound. Rai Radio2, radio ufficiale dell’evento, trasmetterà l’intera giornata in diretta dalle 15.15 e oltre la mezzanotte, in simulcast con Rai 3, con uno studio nel backstage di Piazza San Giovanni.

Anche quest’anno, Rai Pubblica Utilità garantirà l’accessibilità all’evento, con sottotitoli su Televideo, audiodescrizione su RaiPlay e diretta accessibile con sottotitoli e LIS (Lingua dei Segni Italiana) su RaiPlay e in Piazza San Giovanni.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor e partner, tra cui Intesa Sanpaolo, Plenitude, Gruppo Unipol, SIAE e Roma Capitale.