Primo Maggio, al via i cortei Cgil-Cisl-Uil: “Uniti per un lavoro sicuro”

Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. Sono tre i cortei unitari, in tre luoghi simbolici: a Roma con Maurizio Landini, a Casteldaccia (Palermo) con Daniela Fumarola e a Montemurlo (Prato) con PierPaolo Bombardieri. Ogni sindacato ha scelto una piazza diversa: il leader della Cgil Landini a Roma perché la capitale, come la regione Lazio, e’ maglia nera per l’aumento dei morti sul lavoro. La segretaria generale della Cisl Fumarola e’ a Casteldaccia dove il 6 maggio dell’anno scorso cinque operai morirono mentre eseguivano lavori sulla rete fognaria. Infine il leader della Uil Bombardieri e’ a Montemurlo per ricordare Luana D’Orazio, stritolata da un macchinario nel 2021 a soli 22 anni mentre lavorava in una azienda tessile.