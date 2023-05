“L’incontro con la premier Meloni è andato bene per ciò che riguarda le risorse sul cuneo fiscale, non è andato bene per ciò che riguarda la precarietà”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della Festa del primo maggio in corso a Potenza e dedicata ai 75 anni della Costituzione.