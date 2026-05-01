Primo Maggio, Cgil Cisl Uil in piazza a Napoli: Basta lavoro senza diritti

Cgil Cisl Uil hanno celebrato il Primo Maggio in piazza Municipio a Napoli e comune è stata la richiesta con un netto ‘basta’ alla precarietà e all’assenza dei diritti. “Dalla piazza di oggi deve partire un messaggio chiaro: basta lavoro povero, basta lavoro senza diritti. Serve rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato”, ha affermato la segretaria generale della Cisl di Napoli, Melicia Comberiati. Alla manifestazione, che ha visto la partecipazione di lavoratori e pensionati provenienti anche dall’area metropolitana, in prima linea anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato che “il lavoro rappresenta la dignità, rappresenta la libertà, rappresenta i diritti delle persone e delle famiglie”. Il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine della manifestazione, non ha risparmiato critiche al Governo: “Temiamo che in questo Paese il governo di destra non voglia affrontare il tema della precarietà”. Mentre per il segretario generale della Uil Napoli e Campania, Giovanni Sgambati, “lavoro dignitoso significa applicazione dei contratti che preservano e garantiscono salari adeguati e tutele; lavoro dignitoso significa contrastare l’illegalità sui nostri territori, la diffusione del lavoro nero”. Sul palco l’intervento dell’assessora regionale alla Formazione e al Lavoro, Angelica Saggese che insieme al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha anche firmato una nota congiunta nella quale si sottolinea che “la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta dell’azione di governo della Regione Campania”. Per questo, hanno annunciato, “saranno rafforzate le azioni regionali per la salute nei luoghi di lavoro”.