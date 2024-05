Primo maggio, festa di tutti i Lavoratori. Anche di quelli non attivi

L’importanza della Festa dei Lavoratori, celebrata oggi come gli anni precedenti, mostra un altro aspetto della categoria che si può definire qualitativo, per come essa si è articolata negli ultimi tempi. In molti casi deve essere considerata una comprimaria, se non ancora più importante, del capitale definito così nella teoria della produzione. Senza contare narrativa e cinematografia, che hanno prodotto a sufficienza su quella realtà. Come è già successo per gli altri anni, anche oggi i rappresentanti delle sigle sindacali, dai palchi allestiti in molte piazze d’ Italia, si rivolgeranno, sgolandosi, ai loro rappresentati, riferendo dello stato delle “lotte” che stanno portando avanti, tanto nei confronti del Governo centrale quanto dei datori di lavoro del Paese e anche d’ oltreconfine. Lo faranno additando entrambi come responsabili di tutte le vicissitudini che buona parte degli italiani sta vivendo. Non che tutto quell’ argomentare con tono stentoreo lasci il tempo che trova, quanto che esso attribuisca con un grado di approssimazione non accettabile, la responsabilità del disagio presente in buona parte degli italiani, solo a quelle realtà.

Mentre fino a buona parte degli anni ’60 il segretario della CGIL, Giuseppe Di Vittorio, poteva definire il primo maggio con gli aggettivi operaio e contadino, oggi i palcoscenici su cui si esibiranno quei leaders saranno sotto lo sguardo di molte persone, mutate molto nella sostanza. Pertanto, insieme a quanti esercitavano “arti e mestieri”, si sono uniti coloro che lavorano soprattutto con il cervello. Così è prevedibile che, nel mondo del fare, saranno sempre più questi ultimi a contare nel rapporto con il capitale nel senso autentico e le risorse umane. Quest’ ultima definizione, adottata ormai da anni dovunque nella sua versione inglese, Human Resources, HR in sigla, oltre a essere più adatta a un comparto sociale che sempre più lavora al posto di faticare, sta mandando in soffitta i termini operaio, bracciante e altri simili. Nel corso del suo intervento di ieri a Cosenza il Presidente Mattarella ha dedicato uno dei passaggi specificamente dedicato all’argomento. Quest’ anno i Capipolo si troveranno a dover rispondere a una domanda tutta nuova, almeno dall’inizio dell’ epoca post pandemia. È innegabile che le Risorse Umane di ogni genere stanno trovando sempre più collocazioni stabili, se non proprio il vecchio “posto”, inteso come fisso, ancor meglio se statale o per qualche verso paragonabile con esso. Questa connotazione non descrive la reale situazione in cui versa una parte consistente delle HR, precisamente di non farcela più a arrivare con la famiglia a fine mese solo con il proprio reddito.

Letto nello specchio, il significato di quanto appena descritto è che la soglia di povertá, di un tipo nuovo e che tocca sempre più categorie sociali, avanza velocemente incidendo profondamente sul livello di un certo benessere raggiunto a fatica. Per tentare di contrastare questo andamento anomalo dello sviluppo- non della crescita -della popolazione è (o dovrebbe essere) chiaro e evidente che è soprattutto la produzione globale del Paese che deve aumentare. I vari bonus, incentivi e misure simili sono solo dei placebo o poco più di essi. Non riuscire più a contrastare efficacemente l’inflazione, a cui va aggiunto l’aumento certamente non del tutto giustificato (speculazione) dei prezzi, in gran parte quelli al consumo, mette in equilibrio la stabilità sociale. A tanto bisogna aggiungere che l’ aumento del tasso di interesse dell’ euro ha stretto ancor più la discrezionalità di impiego del reddito totale della middle class, quello per il consumo e quello per il risparmio.Chi avesse contratto un mutuo bancario o un prestito finanziario, oggi starà facendo i salti mortali pur di onorare i suoi impegni alla scadenza naturale.Tenendo conto di tutto ciò, quella di oggi è sempre una giornata significativa per tutto il mondo del lavoro, da celebrare dappertutto. Non escludendo nessuno dei componenti, tranne coloro che lucrano in modo esecrabile su tale parte dell’umanità. Totò avrebbe pensato in maniera simile, specificando “a prescindere”.