Primo Maggio, Fico: La sicurezza sul lavoro è priorità della Regione

“La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta dell’azione di governo della Regione Campania. Ogni infortunio grave, ogni malattia professionale, costituisce una sconfitta per l’intero sistema pubblico. Ogni morte sul lavoro rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità regionale”. Così, in una nota congiunta, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e l’assessora al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese. “Per questo la Regione Campania intende assumere un ruolo ancora più forte e coordinato, all’interno del sistema istituzionale che cura la sicurezza sui luoghi di lavoro, agendo nella prevenzione, nella vigilanza, nella promozione della cultura della sicurezza e nel rafforzamento della tutela sanitaria dei lavoratori – spiegano – In quest’ottica abbiamo dato mandato alla Direzione Tutela della Salute di avviare un rafforzamento straordinario delle azioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da realizzarsi nell’ambito delle competenze regionali e nel pieno rispetto delle attribuzioni statali. La Direzione dovrà emanare, in raccordo con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, una direttiva operativa per l’intensificazione dei controlli sui cantieri, con specifica attenzione all’edilizia, alla logistica, ai trasporti, agli appalti pubblici e privati ad alta intensità di manodopera e alle filiere dei subappalti”.