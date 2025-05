Primo Maggio, il prefetto di Napoli: I luoghi di lavoro siano davvero sicuri

“Il mondo del lavoro ha bisogno del sostegno delle istituzioni, ma anche di un’azione efficace perché i luoghi di lavoro siano davvero sicuri“. Così il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, dopo la deposizione della corona di fiori davanti alla targa che ricorda Salvatore Renna, operaio vittima del lavoro nel cantiere della Metropolitana di piazza Municipio. “L’ultima vittima che noi abbiamo avuto nel Napoletano – ha aggiunto Di Bari al termine della cerimonia organizzata da Cgil Cisl Uil per il Primo Maggio – è quella della funivia del Monte Faito. Dobbiamo essere vicini alla famiglia, ma questa memoria, come quella di Renna deve essere soprattutto memoria e impegno, perché non ci siano più vittime. Credo che questo impegno deve essere sviluppato da parte di tutte le istituzioni”. “Qui – ha concluso il prefetto – abbiamo una grande sensibilità, gli enti locali hanno molta sensibilità. Il sindaco di Napoli ha molta sensibilità su queste tematiche e credo che dobbiamo proseguire anche attraverso i tavoli che abbiamo in prefettura. Tavoli che hanno esaminato, approfondito le varie tematiche e soprattutto hanno posto al centro dell’attenzione, la sicurezza dei luoghi di lavoro”.