E’ salito a dieci il bilancio delle forze dell’ordine rimaste contuse questa mattina a Torino durante gli scontri al corteo del primo maggio. Si tratta di 9 agenti di polizia appartenenti al Reparto mobile e di un funzionario. Le tensioni si sono verificate all’inizio di via Roma quando lo spezzone sociale che chiudeva il corteo partito da piazza Vittorio, ha tentato di forzare il cordone di forze dell’ordine per raggiungere piazza San Carlo dove erano in corso gli interventi istituzionali.