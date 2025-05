Primo Maggio, Sgambati (Uil Campania): Dare giustizia alle famiglie delle vittime del lavoro

“Per la sicurezza sui luoghi di lavoro continueremo a insistere per il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e per l’istituzione di una procura speciale che possa finalmente dare giustizia alle famiglie delle vittime e degli invalidi sul lavoro“. Lo ha detto Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Napoli e Campania, a margine della manifestazione per il primo maggio in piazza Municipio. “Non dimentichiamo che oltre i morti sul lavoro – ha aggiunto – ci sono anche tanti altri lavoratori e lavoratrici che restano invalidi a causa di incidenti gravi sui luoghi di lavoro. Il primo maggio è un’occasione per rinnovare il nostro impegno sulla sicurezza e anche su altri temi come la precarietà e il lavoro povero, dobbiamo essere in grado di mantenere ed alimentare una forza attrattiva della capacità manifatturiera nella nostra regione, perché senza investimenti non si genera lavoro e per noi il lavoro deve essere sicuro , dignitoso e di qualità”.