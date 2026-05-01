Primo Maggio, Sgambati (Uil Napoli e Campania): Lavoro dignitoso significa applicare i contratti

“Lavoro dignitoso significa applicazione dei contratti che preservano e garantiscono salari adeguati e tutele; lavoro dignitoso significa contrastare l’illegalità sui nostri territori, la diffusione del lavoro nero, lavoro dignitoso significa contrastare precarietà e lavoro povero che riguarda soprattutto le donne e i nostri giovani che sono costretti a lasciare il proprio Paese per realizzarsi”. Così il segretario generale della Uil Napoli e Campania, Giovanni Sgambati, a margine della manifestazione, promossa da Cgil Cisl Uil a piazza Municipio per il Primo Maggio. “Questa – ha aggiunto Sgambati – è una giornata di festa ma soprattutto di lotta per dare risposte alle numerose vertenze che sono nella nostra regione e per non abbassare mai la guardia su un altro fenomeno odioso che è quello degli incidenti e dei morti sul lavoro una mannaia che va fermata insediano una procura speciale e riconoscendo l’omicidio colposo per le tragedie che si consumano sul lavoro”.