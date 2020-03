Primo morto in Sicilia per coronavirus, e’ di Sortino

SIRACUSA (ITALPRESS) – E’ di Sortino, in provincia di Siracusa, il primo paziente deceduto in Sicilia per Coronavirus. Si tratta di un uomo anziano prima ricoverato al reparto di Medicina generale dell’Ospedale Muscatello di Augusta, e poi trasferito all’ospedale di Caltagirone dove poi e’ morto.

L’uomo, secondo quanto confermato da fonti dell’Asp, avrebbe accusato stati confusionali, sintomi che i medici inizialmente avrebbero ricondotto ad un ictus. Sottoposto al tampone, e’ risultato positivo.

Il reparto e’ stato chiuso e i luoghi attraversati dall’uomo sono stati sanificati. Disposti controlli sulle persone che sono entrate in contatto con la vittima.

