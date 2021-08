Primo passo del Consorzio dell’ aceto balsamico verso il Made Green in Italy

Primo passo del Consorzio di Tutela dell’ Aceto Balsamico di Modena IGP per l’ adozione del marchio Made Green in ITALY. La proposta che il Consorzio ha formulato al Ministero della Transizione Ecologica riguardante la Regola di Categoria (RCP) è stata ufficializzata e accettata, rendendo possibile l’ avvio di un importante lavoro di studio e miglioramento dell’ impronta ambientale del settore, finalizzato in questo caso all’ ottenimento dell’ applicabilità del marchio Made Green in ITALY per i produttori di Balsamico . Fino ad oggi, infatti, per il settore degli aceti non esistevano riferimenti comunitari, quindi le nuove RCP divengono il riferimento generale di ogni azienda che attribuisce questo ruolo, svolgendo il ruolo di benchmark per i soggetti al progetto di miglioramento dell’ impronta ambientale della propria azienda. “Per le nostre aziende – spiega alla Gazzetta di Modena Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio di Tutela dell’ Aceto Balsamico di Modena Igp – l’ Rcp è una codificazione delle buone pratiche che già vengono svolte da sempre.