Primo prodotto della ex Whirlpool di Napoli. Alla fiera Key di RImini presentato il trasformatore di Igf

Alla fiera delle rinnovabili Key di Rimini debutta Italian Green Factory (Igf), la società del gruppo Tea Tek nata con l’acquisizione del sito ex Whirlpool di Napoli e l’assunzione di tutto il bacino di lavoratori. La newco, nata da poche settimane, ha presentato il suo primo prodotto, un trasformatore elettrico per i power skid (l’isola di potenza centrale di un impianto fotovoltaico) progettato per funzionare con fluidi biodegradabili e a basse emissioni di Co2. “La nuova società – spiega il ceo di Igf, Felice Granisso – vuole essere un esempio di reshoring nel comparto del fotovoltaico, riportando in Italia produzioni che oggi dipendono fortemente dall’estero. E’ previsto un piano di interventi per 72 milioni di euro, che consentirà a IGF la produzione di inseguitori solari (trackers), Power skid, trasformatori e la realizzazione di un Green Innovation Center”. “Il primo prodotto di Igf nasce all’insegna della sostenibilità – conclude Granisso – come la nuova fabbrica green di Napoli, che rigenererà al 100% l’area ex Whirlpool di via Argine. Qui sorgerà un impianto, alimentato da energia rinnovabile, aperto al territorio e circondato da una fascia verde”.