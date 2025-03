Primo volo operativo commerciale del razzo Ariane 6

Decollato dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese

Kourou, 6 mar. (askanews) – Il razzo Ariane 6 è decollato dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese, per il suo primo volo commerciale. Dopo tre rinvii, il lanciatore europeo è decollato sotto la pioggia. A bordo il satellite militare di osservazione della Terra CSO-3 per conto della Francia. Si tratta del suo primo volo operativo dopo il debutto del luglio 2024: il lancio, inizialmente programmato per lunedì 3 marzo, era stato rinviato a causa di un problema tecnico nei sistemi di Terra che è stato risolto.