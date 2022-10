Prin, progetti di ricerca pubblica: finanziamenti fino a 300mila euro

È aperto fino al prossimo 30 novembre il bando PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale), con lo scopo di finanziare progetti di ricerca pubblica.

L’obiettivo del bando è infatti quello di promuovere il sistema della ricerca, rafforzando le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi segnati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), favorendo inoltre la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’EU.

In particolare, il nuovo bando finanzierà progetti biennali che per complessità e natura richiedono la collaborazione di più professori e ricercatori. I progetti verranno finanziati con massimo 300.000 euro ciascuno e dovranno affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei tre seguenti macrosettori: Scienze della vita (LS); Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE); Scienze sociali e umanistiche (SH).

La dotazione disponibile per il bando è pari a 420 milioni ed è suddivisa in due linee d’intervento: “Principale”, con un budget pari a 168 milioni e aperta a tutti i principal investigator (PI) che non abbiano fatto richiesta di partecipare alla linea di intervento B; e “Sud”, con una dotazione pari a 252 milioni e destinata a progetti nei quali tutte le unità siano operative nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Possono iscriversi al bando tutte le università e le istituzioni statali e non statali, le scuole superiori ad ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (avente sede in territorio nazionale) e le AFAM italiane riconosciute dal Ministero.