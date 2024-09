Principato di Monaco, prima volta per una donna come ambasciatore dell’Italia

La diplomatica Manuela Ruosi ha presentato al Sovrani di Monaco le lettere credenziali quale nuovo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Italiana nel Principato di Monaco. È la prima donna ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco.

Successivamente Ruosi ha incontrato Isabelle Berrò-Amadeï, Consigliere del Governo e Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ed è stata poi ricevuta dal Ministro di Stato, Didier Guillame, nella sua residenza per un pranzo presieduto dal Principe Sovrano.

Manuela Ruosi è laureata in Scienze Politiche all’Istituto Universitario Orientale di Napoli, e ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1992 entrando a far parte della Direzione Generale per le Relazioni Culturali del Governo italiano. Nel 2016, è stata nominata Capo dell’Ufficio del Servizio Protocollo Diplomatico della Repubblica Italiana prima di diventare Consigliere d’Ambasciata nel 2020. È Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Dama Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno della Santa Sede e Dama con Corona dell’Ordine del Merito Melitense 2005 -2018.