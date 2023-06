Principesse, eredi al trono e future regine: sono loro le icone di moda contemporanee più cool.

di Erica di Santo

Sessanta anni fa, con l’avvento del grande cinema internazionale, a dettar legge in quanto a stile, glamour e tendenze erano le più celebri dive americane (Marilyn Monroe e Rita Hayworth su tutte).

Poi, negli anni ’70 ed ‘80, lo scettro è passato alle regine della musica internazionale (capeggiate da Madonna e Cher); a seguire, tra la metà degli anni ’80 e fino al “decennio dorato” degli anni ’90, le più imitate sono state le super-top delle passerelle (con Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Monica Bellucci ecc…) e, poi, subito dopo, ecco arrivare le icone della musica pop -tuttora in auge- a partire dalla sempiterna Jennifer Lopez.

Infine, nell’ultimo decennio, sul trono della fama e del successo, si sono avvicendate giovani imprenditrici della moda che, grazie alle piattaforme social, hanno inventato il “mestiere” di influencer; un “posto” anelato da centinaia di giovani da ogni parte del Pianeta, tutte aspiranti Chiara Ferragni: la n.1 nel settore meglio conosciuta come la self-made woman del fashion-system.

Restando in campo artistico, dunque, tantissime sono le donne che hanno ammaliato e che hanno tracciato un segno nel mondo della moda, del cinema e dello spettacolo, ammirate per intelligenza, bellezza, classe, capacità interpretative, doti imprenditoriali, voce, fisico, professionalità ecc…

Persone e, in qualche caso, veri e propri personaggi femminili che, per decenni, hanno dettato moda e lanciato tendenze, ispirando decine di generazioni grazie al loro fascino e successo.

Una menzione particolare meritano le eccezioni: la categoria nella quale si annoverano “le inimitabili”.

Appartengono a questa schiera di divine: le memorabili, ineguagliabili ed intramontabili dee internazionali del glamour che sono state, sono e resteranno tali anche a futura memoria e che rispondono ai nomi di: Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Mina, Lady D, Liz Taylor ecc…

Ma loro sono un caso a parte: celebrità a 360° dotate di carisma, allure e fascino perpetui. Punto.

Ma oggi, agli albori degli anni ’20 del nuovo secolo, quello moderno tecnologico, chi sono le nuove icone di eleganza, signorilità e raffinatezza?

Ebbene, a contendersi il diadema di nuove tendenze globali ci sono loro: le regine -quelle vere-, principesse reali ed eredi di antichi casati nobiliari. Un podio, ormai, acclarato dai maggiori media internazionali che, ogni anno, stilano le classifiche di settore. Tra le più belle, quotate ed apprezzate dai mass-media internazionali, infatti, ci sono loro.

Ed, eccole, dunque, sfilare nelle cerimonie pubbliche così come se fosse una passerella haute-couture: Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna; Kate Middleton, principessa di Galles e futura regina di Inghilterra; Rania di Giordania; Victoria di Svezia; la sovrana di Danimarca, Maxima d‘Olanda ed anche la statuaria Charlène Grimaldi-Wittstock, moglie del Principe Alberto di Monaco.

Tutte accumunate dalla cifra distintiva dell’allure e di innata grazia e delicatezza nel portamento, nei sorrisi e nei modi.

Perla tra le perle, il fiabesco principato di Monaco dove si concentrano, ormai da oltre mezzo secolo a questa parte, alcune tra le donne più fascinose ed ammirate del mondo (“imitate” da milioni di “fan”), a partire da colei che è stata la più raffinata ed elegante principessa di stile globale: l’attrice e modella statunitense Grace Kelly, ovvero: la principessa Grace di Monaco, moglie del principe Ranieri III di Monaco.

Unica in quanto a chic, garbo e classe che ha poi generato, a sua volta, una vera e propria dinastia di vere principesse di nuovi stili, a partire dalle sue figlie Carolina e Stefania, contese da anni, dagli stilisti di tutto il mondo per indossare i loro capi da collezione nella vita di tutti i giorni.

E, del resto, è risaputa la storica amicizia di Carolina e Stefania con il re della moda francese: Karl Lagerfeld che per tanti anni ha vestito le due sorelle per il celebre annuale “Ballo della Rosa” e per altre cerimonie mondane.

Adesso, invece, ad essere amata per i suoi indiscussi modi chic è la giovane nipote di Grace Kelly, Charlotte Casiraghi (figlia di Carolina di Monaco) che -con in tasca una laurea in Filosofia alla Sorbona di Parigi e già mamma- è apparsa sulla carta patinata di importanti riviste di settore quale testimonial del brand Chanel.

Ed, infine, sempre a Montecarlo, vive anche un altro membro della famiglia reale monegasca apprezzata per i suoi look: l’italiana Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi (figlio di Carolina di Monaco). Beatrice Borromeo, discendente di una delle più antiche ed illustri famiglie italiane, modella ed ex-conduttrice televisiva, è anche brand-ambassador per Dior oltre ad essere ella stessa una vera e propria trend-setter nonché testimonial di celebri case di gioielli.

Da Monaco all’Arabia Saudita, dal nord Europa alla Spagna fino all’Inghilterra, le nuove lady-fashion sono loro: le reali. Le nuove signore della moda che, tra matrimoni principeschi, incoronaioni, cerimonie pubbliche ufficiali e viaggi di lavoro risultano le più ricercate e paparazzate sui giornali di tutto il mondo. Principesse di lignaggio alle quali spesso ci si ispira per sentirsi, almeno per un po’, principesse nella vita quotidiana.