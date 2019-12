Principio di incendio alla Reggia di Caserta: forse un corto circuito

Una principio di incendio ha interessato nella Reggia di Caserta alcuni locali adiacenti alla biglietteria utilizzati come guardaroba e deposito bagagli per i visitatori. Piccole lingue di fuoco e un po’ di fumo hanno fatto scattare l’allarme, con l’allontanamento di visitatori e personale e l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo primi accertamenti, potrebbe essersi trattato di un incidente generato da un corto circuito in un pc. I carabinieri comunque stanno ascoltando i presenti per ricostruire l’accaduto, in attesa della relazione dei pompieri. “Si e’ trattato di un principio di incendio immediatamente domato – conferma il direttore del sito monumentale, Tiziana Maffei – non e’ stato necessario evacuare il museo e il palazzo. Ringrazio il personale per la prontezza di intervento e la professionalita’ dimostrata, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine”.