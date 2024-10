Prius Campania, 75 milioni di euro per la rigenerazione della costa vesuviana

Lavoro sinergico e visione unitaria tra le amministrazioni dei territori vesuviani costieri per dare il via alle opere da realizzare nell’ambito dei Programmi di rigenerazione integrata urbana sostenibile (Prius), per 75 milioni di euro di risorse stanziate. È quanto emerso dall’incontro programmatico convocato dall’assessore all’Urbanistica della Regione Campania Bruno Discepolo, alla presenza dei consiglieri regionali Mario Casillo, Carmine Mocerino e Loredana Raia e con i sindaci Luigi Vicinanza (Castellammare di Stabia), Vincenzo Cuomo (Portici), Corrado Cuccurullo (Torre Annunziata), Luigi Mennella (Torre del Greco), e Luigi Luciani (vicesindaco di Ercolano). “Linea di costa e mare, patrimonio architettonico, culturale, naturalistico e ambientale rappresentano i settori strategici sui quali i cinque comuni puntano, insieme, a investire le risorse dei Prius, affinché diventino i veri valori attrattivi delle politiche di sviluppo dell’area costiera vesuviana. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nelle strategie da mettere in campo per la realizzazione degli interventi, nell’ottica di una coesione politica e amministrativa”. Così in una nota. “Abbiamo il dovere di lavorare insieme e – spiegano gli esponenti politici – impegnare tutti i finanziamenti regionali e comunitari assegnati per migliorare la qualità della vita nelle nostre città e garantire ai cittadini spazi urbani sostenibili”.