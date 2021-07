Privacy: nuove linee guida sui cookie, basta un clic per non essere tracciati**

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato nuove Linee guida sui cookie, con l’obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali quando navigano on line. Il provvedimento è stato adottato tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno. Basterà un clic sul banner per non essere tracciati. Ed i titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.