Privacy, Ranucci: anche dipendenti chiedono dimissioni collegio Garante

Roma, 20 nov. (askanews) – “Garante privacy. Dopo inchiesta Report ora anche i dipendenti hanno chiesto all’unanimità le dimissioni dell’intero collegio. Non è più solo la politica che lo chiede”. Lo ha scritto sui suoi canali social il giornalista Sigfrido Ranucci, autore e conduttore della trasmissione di Rai3 Report, citando il sito della rivista Wired, che ha dato notizia di una assemblea svoltasi nella mattinata.

Nelle scorse settimane Report si è occupata del Garante Privacy, che ha irrogato una sanzione alla Rai per la scelta della trasmissione di diffondere all’inetrno di uno dei suoi servizi, il contenuto di una conversazione fra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e la moglie Federica Corsini. Secondo Report, prima della decisione della sanzione, uno dei componenti del collegio avrebbe avuto un incontro su questo tema con Arianna Meloni di Fratelli d’Italia.