Prix Italia: a Napoli la 77ª edizione del concorso internazionale

Si apre oggi, lunedì 24 marzo, il 77° Concorso Internazionale Prix Italia, il premio nel settore dei media più longevo al mondo, nato a Capri nel 1948 e da allora organizzato ogni anno dalla Rai, con l’obiettivo di selezionare e dare risalto al meglio delle produzioni Radiotelevisive e Digitali trasmesse annualmente dai broadcaster pubblici e privati a livello globale.Fino al 19 giugno i broadcaster potranno iscrivere le loro migliori produzioni nelle sezioni Radio & Podcast, Tv e Digital. Tutti i regolamenti e le info su www.rai.it/prixitalia.L’edizione di quest’anno si svolgerà a Napoli dal 20 al 24 ottobre, in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città. Con una storia mitica e grandiosa, un passato da indiscussa capitale europea, melting pot di culture e intelligenze, Napoli sarà il luogo privilegiato dell’incontro degli oltre 100 broadcaster che fanno parte della Community del Prix Italia. La manifestazione, inserita nella Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, rappresenta da sempre un momento di scambio culturale e opportunità di networking fra esperti, registi, artisti e appassionati di media provenienti da tutto il mondo. La 77ª edizione del Concorso avrà un focus sul genere documentario, dalle coproduzioni internazionali ai nuovi linguaggi anche sperimentali di racconto del reale. Coerentemente con questa scelta, il Presidente del Prix Italia 2025 è Imamura Ken-Ichi, Producer di NHK Enterprises e CEO di Studio IMAKEN nonché Advisor di Tokyo Docs, il principale evento internazionale del settore documentari in Giappone. Un professionista indiscusso, che ha saputo dare un respiro globale alla produzione asiatica di documentari, attraverso le co-produzioni internazionali.“Scoprire e raccontare storie diverse è sempre stata la mia missione, e il Prix Italia è un luogo in cui ciò accade da oltre 70 anni. Diventare parte di questa tradizione e avere l’opportunità di incontrare di persona professionisti da tutto il mondo mi riempie di gioia”, ha dichiarato il neo Presidente Imamura.“Il Prix Italia non è mai stato così internazionale e partecipato e il 2025 porta con sé alcune novità importanti nel Concorso – dice Chiara Longo Bifano, Segretario Generale del Prix Italia – come la nuova categoria dedicata all’innovazione delle produzioni digital first e la giuria delle Università” Ai premi del concorso regolare si affiancano, come ogni anno, alcuni premi speciali: il Premio in Onore del Presidente della Repubblica, il Premio Signis, il Premio YLab che coinvolgerà gli studenti universitari del territorio campano, e infine il Global South Award, istituito quest’anno per dare voce e coinvolgere i broadcaster provenienti dai paesi dell’area del sud del mondo. I vincitori saranno proclamati durante la Cerimonia di Premiazione che si terrà a Napoli.