Pro-Ben si conclude a San Pietro a Majella con il Premio ad Arbore e la musica di Telesforo

Si concluderà con la partecipazione di Renzo Arbore e Gegè Telesforo la due giorni dedicata alla voce cantata che ha segnato l’avvio del progetto Pro-Ben al Conservatorio San Pietro a Majella.

Mercoledì 16 aprile l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Università e Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti proporrà un fitto calendario di eventi.

A partire dalle 9.30 la sala Martucci ospiterà una serie di incontri che analizzeranno l’uso della voce come strumento musicale, mettendo in connessione l’aspetto artistico con la foniatria e la logopedia.

Tra gli appuntamenti di maggiore interesse quello che evocherà la lezione vocale di Roberto De Simone nella sua opera più iconica: “La gatta Cenerentola: un personaggio, quattro vocalità” sarà infatti il tema sul quale interverranno Fausta Vetere, Valeria Baiano, Marina Bruno e Maria Grazia Schiavo, le quattro cantanti che negli anni hanno dato voce a Cenerentola. Le loro testimonianze consentiranno di capire in che modo le varie edizioni dell’opera si differenziarono in termini vocali.

A partire dalle 17.30, l’avvio del progetto Pro-Ben vivrà il suo clou con due appuntamenti speciali in programma nella Sala Scarlatti.

Il primo vedrà protagonista Renzo Arbore, a cui il Presidente del Conservatorio Carla Ciccarelli e il Direttore Gaetano Panariello consegneranno il Premio San Pietro a Majella.

Il poliedrico showman riceverà il riconoscimento per aver interpretato e diffuso con straordinaria sensibilità artistica la melodia e la vocalità napoletana.

La premiazione sarà l’occasione per sottolineare come Renzo Arbore si sia fatto appassionato promotore della musica di Napoli in tutti gli ambiti toccati dalla sua esperienza professionale.

Della lunga militanza radiofonica, verrà ricordato che nel 1977 fu lui a far conoscere Pino Daniele al grande pubblico, trasmettendo più volte “’Na tazzulella ‘e cafè” nel corso di “Alto gradimento”.

Della carriera di autore e conduttore televisivo si ricorderà che nel 1969 volle gli Showmen di Mario Musella e James Senese ospiti della prima puntata di “Speciale per voi” e che nel 1990 diede il via alla riscoperta di Roberto Murolo con il programma “’Na Voce, ‘Na Chitarra” andato in onda su Rai Uno.

Discorso analogo per i suoi due film, specie per “FF.SS” che nel 1983 vide il debutto di Pietra Montecorvino, ennesima conferma della sua straordinaria capacità di talent scouting. Infine, dell’Arbore musicista si dirà dei trent’anni vissuti alla guida dell’Orchestra Italiana, facendosi ambasciatore della canzone napoletana nel mondo con otto album e oltre 1600 concerti.

“Consegnare il Premio San Pietro a Majella a Renzo Arbore è un atto di gratitudine verso un artista che ha saputo raccontare l’anima di Napoli con eleganza, ironia e profondità culturale. Arbore è stato capace come pochi di trasformare la tradizione in racconto contemporaneo. Premiarlo significa riconoscere in lui un punto di riferimento per chi crede nella musica come veicolo di identità e di bellezza” ha sottolineato il Presidente del Conservatorio Carla Ciccarelli.

Dopo la premiazione di Renzo Arbore, toccherà invece a Gegè Telesforo salire sul palco della Sala Scarlatti per un concerto che chiuderà la due giorni.

Accompagnato da Giovanni Cutello al sax alto, Christian Mascetta alle chitarre, Vittorio Solimene alle tastiere e Michele Santoleri alla batteria, proporrà dal vivo i brani del suo ultimo album con un’esibizione in cui darà prova del riconosciuto talento nell’improvvisazione vocale in stile scat.

“Il 16 aprile sarà una giornata da incorniciare. Portare la mia musica al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e proporla con i miei musicisti agli studenti e agli appassionati di musica lo considero un onore e un privilegio. Inoltre, sapere che il mio amico Renzo sarà premiato per l’importante ruolo di divulgatore della tradizione musicale napoletana renderà questa giornata assolutamente memorabile” ha affermato Gegè Telesforo.

Tutti gli appuntamenti del progetto Pro-Ben sono ad ingresso gratuito previa prenotazione sulla piattaforma StaiChill.it