Pro One stellantis lancia 12 modelli anche elettrici e arriva l’idrogeno

RUSSELSHEIM (ITALPRESS) – “Nel 2027 Pro One sarà il numero uno al mondo”. Xavier Peugeot, vicepresidente della divisione dei veicoli commerciali di Stellantis, ribadisce a Italpress l’ambizioso obiettivo nel giorno della presentazione in Germania a Rùsselsheim di ben 12 modelli dei cinque brand del gruppo: Fiat Professional, Peugeot, Citroèn, Opel Vauxhall. Nel 2023 Pro One ha realizzato un terzo dei 189 miliardi di ricavi netti di Stellantis, e nell’Europa 30 è numero uno nei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato superiore al 30% e una crescita delle vendite del 15% rispetto al 2022. E’ inoltre al secondo posto in Medio Oriente e in Africa.

I nuovi modelli sono: per Citroèn Berlingo Van, Jumpy, Jumper; per Fiat Professional Doblò, Scudo, Ducato; per Opel e Vauxhall Combo, Vivaro, Movano; per Peugeot Partner, Expert, Boxer. Ognuno di questi avrà a listino una versione full electric, equipaggiata con la seconda generazione di propulsione BEV, che offre ai nuovi furgoni compatti la migliore autonomia della categoria, ovvero oltre 340 chilometri. Questo grazie ai pacchi batteria da 50 o 75 kilowattora (kWh). Nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, è disponibili una batteria da 110 kWh grazie a cui l’autonomia sale fino 420 km. Migliorata anche la ricarica, che con il sistema a 150 kW porterà la batteria del grande furgone da 0 all’80% in meno di un’ora.

Non solo elettrico, c’è anche l’idrogeno e arriva anche sulla gamma Fiat Professional. Finora le versioni ad idrogeno erano infatti disponibili solo su Vivaro, Expert e Jumpy. Ora la nuova seconda generazione di celle a combustibile che arriverà a metà anno e che garantisce 400 chilometri di autonomia sarà estesa allo Scudo, e soprattutto si espanderà a tutti i grandi furgoni Pro One, ovvero Ducato, Movano, Boxer e Jumper con autonomia fino a 500 km e un tempo di ricarica di appena cinque minuti. Il limite al momento non è tecnologico, ma bensì legato alle stazioni di rifornimento, quindi, l’idrogeno per ora è una nicchia, “ma è certamente molto importante per noi” spiega Xavier Peugeot. Si è lavorato anche sulla gamma dei motori a combustione, con l’ultima generazione di motori MultiJet con tre livelli di potenza da 120, 140, 180 cavalli abbinati al cambio manuale a sei marce, mentre il nuovo cambio automatico a 8 velocità sarà disponibile solo con i motori da 140 e 180 CV.

A bordo diventa centrale l’interfaccia uomo-macchina (HMI) che migliora produttività e sicurezza, con quadri strumenti e i display centrali più grandi e configurabili dal conducente. Il sistema Dynamic Surround Vision utilizza telecamere esterne che forniscono un’ampia visuale intorno al veicolo, un aiuto per orientarsi nel traffico e nelle strade affollate. Nei furgoni compatti, la nuova Smartphone Station si connette a un’app dedicata che consente al telefono cellulare di diventare un pannello di controllo del veicolo, inclusa l’interazione con i pulsanti del volante, rendendolo un modo conveniente per aggiornare l’esperienza online. Nei furgoni di grandi dimensioni, soluzione di guida assistita di livello 2 grazie a Adaptive Cruise Control con funzione stop-and-go, Lane Centering e Traffic Jam Assist.

C’è poi la presa di potenza elettrica (ePTO) da 400 V su tutta la gamma dei piccoli e medi, mentre sui large van c’è un nuovo tavolino integrato nello schienale del sedile centrale, che consente a conducente e passeggero di mangiare o lavorare al computer, senza scendere dal veicolo. I prezzi. Per i piccoli si parte 19.900 euro per i motori termici e da 30.650 per l’elettrico. Peri medi da 27.400 euro per i modelli con motore termico, e 30.700 per l’elettrico. Per i large infine da 31.300 euro per i termici, e 51.800 per i Bev. Per i modelli a idrogeno, il listino sarà comunicato nella seconda metà dell’anno.

foto: ufficio stampa Stellantis

