Problematiche ostetriche e neonatologiche, 8° UpDate all’ospedale Fatebenefratelli

Mettere a confronto gli specialisti dell’area ostetrica e ginecologica su aspetti di fondamentale importanza a partire dalla gestione del feto e del neonato IUGR-SGA dalla diagnosi alla gestione post nascita. Inoltre saranno approfonditi alcuni temi riguardanti l’importanza del latte di banca donato. Il 14 e 15 aprile presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Buonconsiglio Fatebenefratelli il congresso presieduto da Giuseppe De Bernardo e Pietro Iacobelli.

“La gestione del feto e del neonato SGA/IUGR: quali novità?”, questo il titolo dell’evento. Pre-Conference su Workshop Advanced Simulation Cases in Neonatal Resuscitation (numero chiuso 20 iscritti), prevista per il giorno 14 Aprile 2023 dalle ore 8:30 alle 13:30. Obiettivo approfondire le linee guida di rianimazione neonatale in sala parto attraverso la conduzione di scenari a piccoli gruppi.

Il Programma

08.00 Registrazione & Breakfast

08.15 Presentazione partecipanti vs faculty

08.30 Rianimazione neonatale

SIMONA PESCE

09.00 CRM

ALESSANDRO ARCO

09.30 Familiarizzazione

GIUSEPPE DE BERNARDO

10.00 Scenario 1 Debriefing

ALESSANDRO ARCO, MONICA COLONNA, GIUSEPPE DE BERNARDO,

SIMONA PESCE, DESIRÉE SORDINO

11.00 Scenario 2 Debriefing

ALESSANDRO ARCO, GIUSEPPE DE BERNARDO, FRANCESCO MENALE,

SIMONA PESCE, DESIRÉE SORDINO

12.00 Scenario 3 Debriefing

ALESSANDRO ARCO, MONICA COLONNA, GIUSEPPE DE BERNARDO,

DESIRÉE SORDINO

13.00 Scenario 4 Debriefing

ALESSANDRO ARCO, MONICA COLONNA, GIUSEPPE DE BERNARDO,

SIMONA PESCE, FRANCESCO MENALE, DESIRÉE SORDINO

13.30 Chiusura Lavori