Problemi ai passaggi al livello: stop alla circolazione dei treni su una tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l‘Ente Autonomo Volturno che in una nota sottolinea come “causa problemi tecnici ai passaggi al livello tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati, i treni da Napoli per Poggiomarino limiteranno la corsa a Scafati e i treni da Poggiomarino avranno origine a Scafati per Napoli”.