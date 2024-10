Problemi irrisolti e il bagno di sangue continua

La settimana che sta per terminare affida alle prossime che stanno per seguirla non stop, una borsa contenente i problemi irrisolti. Buona parte di essi erano stati lasciati in custodia dalle precedenti, anche da quelle oramai un po’… datate. Con ancora addosso gli effetti del relax innescatosi il giorno precedente, venerdì, si può tentare di individuare immediatamente, nel calderone di fantasia dove sono tutti insieme, qualcuno dei punti in comune con tutti gli altri paesi interessati, nonché segnali più cruenti di chi è stato coinvolto, in maniera diretta o pressapoco tale, in tale bagno di sangue. Una sintesi estrema di tale combinazione è chiaramente individuabile proprio dove ha preso origine il secondo filone di violenze dopo l’Ucraina. All’inizio quello di Gaza era sembrato solo un attentato, anche se di grandi dimensioni, perciò particolarmente odioso. In quel momento sembrò che la violenza fosse limitata al solo territorio israeliano ma, dopo poche ore, il mondo cominciò a capire cosa significasse realmente quella esibizione di forza non proprio estemporanea. Facendo avanzare rapidamente la pellicola fino al periodo attuale, è triste constatare che quel teatro di guerra si è esteso a dismisura. Le misure di difesa o per avversarlo sono un tutt’uno; combatterlo o resistergli stringendo i denti con il massimo delle forze servono a poco o a niente, neanche a provocare qualche risultato che bilanci gli sforzi prodotti, probabilmente tali da poter essere assimilati a un autogol.. ! Se non si imboccherà al più presto un atteggiamento di tipo negoziale, il mondo intero si troverà arricchito di voragini senza alcun significato e delimitazioni senza motivazioni, prive di senso. Varrebbe in tal caso la pena di insistere senza ipotizzare forme di vittoria, cioè lasciando decidere il finale al Caso. Saranno cosi i posteri a emettere l’ardua sentenza su quella lotta epica. Con il senno di poi, quindi con una presa d’atto su cui impiegare il tempo, senza alcun risultato tangibile. Presumibilmente non sarà neppure l’ultima volta che si verificherà una situazione del genere e tanto spiace, anche per le generazioni future.