Problemi proctologici: a Napoli apre il nuovo ambulatorio di diagnostica

A Napoli al via l‘ambulatorio di diagnostica strumentale per la diagnosi e la terapia dei problemi ano-rettali. Sono circa mille i pazienti affetti da tali patologie presi in carico ogni anno dall’ospedale Cardarelli e circa trecento gli interventi di chirurgia proctologica effettuati. La proctologia è una specializzazione medica che si occupa della diagnosi e del trattamento delle funzioni e dei problemi localizzati nel tratto gastrointestinale inferiore. Lo scopo del proctologo è aiutare le persone a curare e risolvere disturbi come emorroidi, ragadi anali, infiammazioni del retto, diverticoli e altri problemi anali di maggiore gravità come fistole ano-rettali, prolasso pelvico, cancri dell’ano e del retto. Il Cardarelli, grazie alle specifiche competenze, dell’elevato numero di casi trattati e della dotazione tecnologica rappresenta un centro di eccellenza nel panorama italiano. Per completare l’offerta assistenziale, l’Unità di Chirurgia 3, diretta da Carmine Antropoli, ha istituito un nuovo ambulatorio di diagnostica strumentale proctologica, presso il quale è possibile effettuare l’ecografia transrettale, la manometria anorettale e l’anoscopia.