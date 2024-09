“Processo a un italiano”, esce versione aggiornata libro Salvini

Roma, 15 set. (askanews) – “Processo a un italiano”. Matteo Salvini ripercorre la vicenda OpenArms, dopo la richiesta dei pm di 6 anni di reclusione per l’allora ministro dell’Interno. Salvini racconta cosa successe nell’estate 2019 e ribadisce “le tante opacità nella condotta delle ong”.

“È una versione aggiornata e quantomai attuale” di due capitoli del libro del leader della Lega, “Controvento”, pubblicato per Piemme da Mondadori Libri SpA nel 2024.

“Vi racconto questa storia incredibile. Il processo, è bene ricordarlo, è iniziato per il voto del Parlamento. Dopo la crisi di governo che aveva provocato la rottura della Lega con il Movimento 5 Stelle, proprio M5S si era unito alla sinistra (Renzi compreso) per darmi in pasto alla magistratura. Un ministro alla sbarra, non per aver rubato, ma per aver rispettato il programma elettorale col quale avevamo vinto le elezioni del 2018”, scrive Salvini.

Nel libro vengono elencati 13 casi come quello della Open arms che “non risulta abbiano fatto scattare qualche procura”, “non risulta che il ministro dell’Interno dell’epoca, Luciana Lamorgese, sia stata denunciata”: “Voglio essere specifico – chiosa Salvini – elencando episodi che non risulta abbiano fatto scattare qualche procura”. Si tratta di 13 episodi, dal 14 settembre 2019 al 22 settembre 2022, casi che riguardano quindi i governi Conte II e Draghi, entrambi con Lamorgese titolare del Viminale.

Nella parte finale del capitolo Salvini si dice “certo che a Palermo i giudici saranno certamente più equilibrati della collega Apostolico”. La giudice Iolanda Apostolico, il 25 agosto del 2018, manifestava con i centri sociali al Molo di Catania mentre al largo delle coste siciliane galleggiava la nave Diciotti che a bordo aveva alcuni immigrati. Apostolico, osserva il vicepremier, è “diventata famosa alla fine del 2023 per aver bocciato il decreto Cutro con l’effetto di rimettere in circolazione alcuni immigrati clandestini, clandestini che il governo Meloni aveva deciso di trattenere nei centri per le espulsioni. Ditemi voi: un giudice apertamente ostile alla linea sull’immigrazione del centrodestra, può giudicare serenamente un provvedimento del centrodestra sull’immigrazione?”.

“Per un caso analogo a quello Open Arms – puntualizza – sono già stato assolto a Catania. ‘Non luogo a procedere’ per aver rallentato lo sbarco di alcuni immigrati dalla nave Gregoretti. Per il gup ‘il fatto non sussiste’. Perfino i pm avevano chiesto il non luogo a procedere. Era il maggio 2021. L’ho fatto e lo rifarei”.

Secondo Salvini, “il governo italiano si trova a dover operare anche in un clima interno tutt’altro che semplice. Non mi riferisco solo all’impostazione molto faziosa di gran parte di stampa e televisioni, solide roccaforti del Pd, ma anche per le posizioni di alcuni magistrati”, sottolinea ricordando che “durante il governo Conte 1 l’allora capo dell’associazione nazionale magistrati Luca Palamara intratteneva conversazioni telefoniche con alcuni colleghi in cui attaccava pesantemente il sottoscritto e, a proposito degli sbarchi, arrivava a dire: ‘Salvini ha ragione, ma va attaccato'”.