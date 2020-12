Processo Asl Benevento, assolta Nunzia De Girolamo

L’ex ministro dell’Agricoltura ed ex parlamentare di Forza Italia e Nuovo Centrodestra Nunzia De Girolamo è stata assolta “perché il fatto non sussiste” insieme ad altri 7 imputati nel processo su appalti e consulenze esterne dell’Asl di Benevento. La sentenza è stata pronunciata dai giudici di Benevento dopo tre ore di camera di consiglio. “Finisce un incubo durato sette anni”. Queste le prime parole dell’ex ministro delle Politiche Agricole mentre lascia il palazzo di giustizia di Benevento, dopo la sentenza assolutoria nel processo che la vedeva imputata assieme ad altre 7 persone di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. “Mi sono dimessa da ministro senza mai essere indagata – continua De Girolamo – ho avuto grandissime sofferenze, ma mi sono sempre difesa nel processo, mai dal processo”.