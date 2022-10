Processo tributario, secondo appuntamento a Caserta del master dei Dottori Commercialisti

«Processo tributario e difensore tributario». Su questo tema si articolerà, lunedì 10 ottobre alle 14,30 il secondo appuntamento del master in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta.

Il master è stato promosso dall’Ordine, guidato dal presidente Pietro Raucci, in collaborazione con l’Universitas Mercatorum, l’università telematica delle Camere di Commercio Italiane, e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Coordinatore è Pasquale Menditto, vicepresidente della CTR Napoli. Diciannove i moduli del corso fino a febbraio 2023. Le lezioni si tengono presso la sede dell’Ordine, in via Galilei 2, dalle 14,30 alle 19,30.

La scorsa settimana sono stati più di 130 i partecipanti, tra commercialisti e magistrati, alla giornata di inaugurazione del master.

Soddisfatto il presidente Raucci che ha sottolineato: «La grande partecipazione alla giornata inaugurale dimostra quanto sia sentita questa riforma in materia di giustizia tributaria entrata in vigore il 16 settembre. Riforma che ha introdotto alcune novità, quali il giudice monocratico o la prova testimoniale. Tanti i magistrati che hanno partecipato all’incontro, tra questi anche presidenti di tribunali o di sezioni fallimentari, e giudici tributari di lunga esperienza. E ancora, l’Università Vanvitelli e l’Agenzia delle Entrate. Dunque, tutti attori di un processo tributario che sono stati presenti sia per l’aggiornamento sia per un confronto costruttivo per far sì che la giustizia effettivamente sia più celere e più giusta».