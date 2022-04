Procida 2022, De Luca: Grande occasione, guardiamo con fiducia al futuro

Procida Capitale della cultura “e’ una grande occasione da cogliere al meglio”. Ne e’ convinto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che oggi e’ sbarcato sull’isola per la cerimonia di inaugurazione alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Disponiamo di un patrimonio unico e dobbiamo saperlo utilizzare per avere un anno di iniziative: e’ una grande occasione e guardiamo con fiducia al futuro”, ha aggiunto De Luca, ricordando come la presenza del capo dello Stato sia “un ulteriore elemento per avere fiducia”.