Procida 2022, De Luca: Occasione di promozione non solo dell’isola ma per tutto il territorio campano

Il riconoscimento di Procida Capitale italiana della cultura per il 2022 “deve diventare un’occasione di promozione non solo dell’isola di Procida, ma per tutto il nostro territorio a cominciare naturalmente da Ischia, da Pozzuoli, dai Campi Flegrei, dalle tante incomparabili bellezze del nostro territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Dobbiamo fare in modo che diventi un’occasione di promozione turistica per recuperare i colpi che abbiamo ricevuto da questi mesi drammatici di pandemia”, ha aggiunto De Luca.