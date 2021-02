Il Settimanale della Tgr, il rotocalco curato da Monica Busetto, in onda domani, sabato 6 febbraio, alle ore 12.25 su Rai3 si occuperà di della più piccola delle tre isole del golfo di Napoli, Procida, tra profumi di mare e di limoni, per scoprire come si vive nella Capitale italiana della Cultura 2022. Il servizio sarà curato dal giornalista Rino Genovese.