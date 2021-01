Procida 2022, Touring Club Italiano: E’ la vittoria dei piccoli borghi

“Un risultato ancora più significativo e importante perché è la prima volta che il riconoscimento viene assegnato a un borgo e non a un capoluogo di provincia o regione”. Ad affermarlo è Giovanni Pandolfo, console regionale per la Campania del Touring Club Italiano e consigliere nel direttivo nazionale del Tci, che all’agenzia Nova parla della vittoria di Procida Capitale italiana della cultura 2022. “La designazione di Procida è motivo di grande soddisfazione – afferma Pandolfo -, come Touring Club della Campania abbiamo dato un grosso contributo nel sostenere l’isola in questa sfida che l’ha vista prevalere meritatamente nei confronti di altre nove località italiane, di cui quattro meridionali”. La nomina di Procida avrà un grande impatto per l’intera Campania e l’area flegrea in particolare. Pandolfo non ha dubbi: “Sperando che tutto rientri al più presto nella normalità, dopo questa campagna di vaccinazione, ci sarà un’importante ricaduta turistica e culturale sull’area napoletana e flegrea, ma direi su tutta la Campania. Siamo molto soddisfatti dell’investitura data a Procida, perché è da sempre ritenuta, (ma non dal Touring), la Cenerentola tra le tre isole del golfo di Napoli. Penso invece che, oltre all’eccellente programma, proprio la sua genuinità – conclude Pandolfo – le abbia permesso di conseguire questo straordinario risultato”.