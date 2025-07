Procida celebra la 75ª Sagra del Mare: tradizioni, concerti e l’elezione della Graziella

Cinque giorni di concerti, spettacoli e tradizioni marinare aperti al pubblico e l’immancabile elezione di Graziella, l’evento dell’estate isolana: è tornata la Sagra del Mare di Procida, per la sua 75/a edizione. Cuore della festa domenica 27 luglio l’elezione di Graziella, la giovane procidana che più ricorderà, secondo la giuria, la figura ispirata al celebre romanzo di Alphonse de Lamartine, una ragazza nata e cresciuta a Procida in un’umile casa di pescatori: concorrono giovani isolane, tra i 15 ei 25 anni. Indosseranno tutti il costume tradizionale realizzato con tessuti pregiati e ricami in oro realizzati a mano (una veste ed un cappottino dal taglio orientale, con intagli e ricami in seta e fili d’oro, un fazzoletto per i capelli e delle scarpette coordinate), a testimonianza delle contaminazioni culturali e degli scambi commerciali nei secoli dell’isola con il Mediterraneo e l’Oriente. “La Sagra del Mare e l’elezione della Graziella, per la loro indiscutibile unicità, contribuiscono da sempre a rafforzare l’appeal di Procida e dell’intera Campania nel suo complesso nel mercato turistico”, spiega Leonardo Costagliola, assessore al Turismo del Comune di Procida. Tra gli appuntamenti il Procida Blues Festival, i live a Marina Grande di Le One (28 luglio), The Kolors (29 luglio) e Joe Barbieri (30 luglio), i Giochi a mare (la gara in kayak, la corsa delle tinozze, il tiro alla fune) attraverso cui le forme ludiche antiche rivivono tra i procidani. Attivate corse straordinarie notturne da e per Procida, operate dalla compagnia Ippocampo. I collegamenti partiranno da Marina Grande e raggiungeranno il porto di Monte di Procida (Acquamorta). Previsti anche dei collegamenti con vettori privati anche da e per Ischia.