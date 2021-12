Procida e Castelvenere, patto di ferro sul turismo nel segno di vino e cultura

Storico gemellaggio

“Per Castelvenere – ha detto il sindaco Di Santo – oggi è una data storica. Abbiamo messo in atto il suggerimento del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca che, qualche anno fa, visitando il nostro paese, ci invitò a portare avanti un programma di rilancio del nostro borgo medievale e della sua originalità per le caratteristiche cantine tufacee che possono fungere da vero attrattore per l’intera zona”. “Quella di oggi – ha aggiunto Assante del Leccese – è un gemellaggio tra due ‘capitali’ che collaborano per il bene di entrambe le comunità. Rappresenta un’occasione unica che deve continuare nel futuro. Procida intende costruire e creare sinergie con tante altre realtà italiane, a cominciare da quelle delle aree interne della Campania”. La cerimonia si è conclusa con uno scambio di doni tra i due Comuni; trasferimento poi nel borgo per inaugurare nelle cantine tufacee i “Mercavini” allestititi dalla Pro Loco di Castelvenere.