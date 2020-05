Procida Film Festival, ecco il bando. Il direttore Bellofatto: L’edizione 2020 celebrererà le identità mediterranee

Aperto il bando per Procida Film Festival 2020 che, giunto all’ottava edizione, rafforza il suo carattere internazionale grazie al partenariato con il Procida International Film Festival, curato da Kathrina Miccio, direttrice di altre due importanti rassegne quali The Cutting Room International Short Film Festival e il Venus Italian International Film Festival.

Il tema del concorso di quest’anno è “Identità Mediterranee”, con le sezioni cortometraggi, documentari, film d’animazione e due contest: “Cinema è Donna” e quello dedicato agli allievi di Università, Accademie e Scuole di Cinema. Nelle passate edizioni hanno partecipato migliaia di lavori provenienti da tutto il mondo.

“Con l’edizione 2020 il Festival vuole celebrare le Identità Mediterranee – spiega il Direttore artistico Francesco Bellofatto – come confronto delle singole realtà che si affacciano sul Mare Nostrum e forte recupero dei valori che legano in tutto il mondo le realtà isolane e costiere. In tal senso il Mediterraneo e l’isola di Procida diventano lo sfondo per raccontare suggestioni foriere di nuovi scenari culturali e socioeconomici”.

Oltre alla presentazione della selezione dei lavori pervenuti, le quattro serate, in programma dal 15 al 18 settembre 2020, saranno dedicate ad una retrospettiva dei principali film girati a Procida, che negli anni ha offerto le sue location a grandi produzioni italiane e internazionali. Ogni proiezione sarà preceduta da un incontro con protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura.

“In attesa di poter definire il calendario di iniziative collaterali – aggiunge il Direttore Artistico – anche in considerazione delle norme nazionali, regionali e comunali sul distanziamento fisico per le manifestazioni pubbliche, molte attività, come in particolare quelle dedicate ai ragazzi e alle scuole, saranno svolte on line, attraverso il sito ed i canali social della rassegna”.

Il concorso è aperto a tutti. Il bando può essere scaricato dalla piattaforma Filmfreeway e dal sito del Festival (www.procidafilmfestival.it).

Il Procida Film Festival è una rassegna riconosciuta dalla Regione Campania e si avvale del patrocinio morale di Università, Enti e Associazioni.