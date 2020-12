Procida film festival, immagini inedite di Lambertini su Maradona a Napoli. Rassegna online dal 20 dicembre

Con un gemellaggio con due prestigiosi Festival Internazionale quali “The Cutting Room International Short Film Festival” e “Venus Italian International Film Festival”, diretti da Kathrina Miccio, il Procida Film Festival 2020 propone on line, da domenica 20 a mercoledì 23 dicembre, un ricco cartellone di eventi culturali, alternati alla presentazione delle 26 opere finaliste, per un totale di oltre 6 ore di programmazione quotidiana. Il Procida Film Festival, che si avvale di un Comitato scientifico con prestigiosi docenti quali Guido Trombetti e Luigi Mascilli Migliorini, conta per la sua ottava su protagonisti del mondo dell’informazione e del cinema quali, tra gli altri, Alessandro Cecchi Paone e Lamberto Lambertini, che proporrà un filmato inedito sui primi anni di Maradona a Napoli.”Questa edizione on line del Festival – spiega il direttore artistico Francesco Bellofatto – è l’avvio di un progetto articolato per un calendario annuale di eventi on line e in presenza, quando le condizioni lo permetteranno, basati non solo alla grande tradizione che lega la cinematografia internazionale a Procida, ma anche come luogo di confronto sulle nuove modalità di produzione e distribuzione multimediale, favorendo l’incontro tra registi, sceneggiatori, operatori e produttori. E’ il nostro contributo alla candidatura dell’Isola a Capitale Italiana della Cultura 2021, che sosteniamo con forza” Il Procida Film Festival, realizzato in collaborazione con la Regione Campania, sarà disponibile il live streaming, dalle 15 alle 21, sui canali ufficiali della rassegna (www.procidafilmfestival.it e Facebook). La conduttrice ufficiale è Noemi Gherrero, noto volto di Rai3, che da molte edizioni