Procida, la due giorni in ricordo del poeta Sovente si chiude con una serie di iniziative in diretta web e tv

Si chiude la due giorni di eventi dedicati alla Commemorazione per il decennale della scomparsa del poeta Michele Sovente. Dopo la cerimonia istituzionale svoltasi a Piazza Sovente, spazio alla conferenza on line: appuntamento alle ore 17,30 in diretta sulla pagina Facebook del “Comune di Monte di Procida” e di Quarto Canale Flegreo e in diretta Tv su Quarto Canale Flegreo canale 648 DTT. L’evento si apre con la proiezione del video “Alfabeti” di Lux in Fabula, pitture, fotografia e regia di Claudio Correale e testi di Michele Sovente.

Si proseguirà con i saluti istituzionali del sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese, poi spazio alla lectio magistralis “Cumae” con Giuseppe Andrea Liberti, autore dell’omonimo saggio e ricercatore di filologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Declamazione di versi del poeta Sovente da parte dell’attore Geremia Longobardo. La moderazione della serata sarà svolta dall’assessore alla Cultura e al Turismo Gerarda Stella.