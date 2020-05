Procida selezionata per lo Sportello Imprenditoria Giovanile

Procida è stata selezionata dalla Regione Campania per lo Sportello Imprenditoria Giovanile; al comune isolano sara’ attivato lo ‘Sportello Reti per i Giovani’ per consulenza ed orientamento sulle diverse opportunita’ imprenditoriali attive per i giovani delle aree disagiate e sara’ punto di riferimento provinciale. Il comune isolano aveva presentato la sua candidatura nell’ambito del progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili della regione e gestito da Sviluppo Campania “Attivazione Rete territoriale informazione per i giovani sulle diverse opportunita’ imprenditoriali – Sportello Reti “. “L’apertura dello Sportello e’ una opportunità per guidare i nostri giovani che hanno voglia di restare sull’isola e di costruirsi qui il proprio futuro” ha dichiarato Rossella Lauro, assessore alle Politiche Giovanili.