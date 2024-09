Procida Vela Cup 2024, sport, tradizione e bellezze naturali fino a domenica

Ha preso il via la prima edizione della Procida Vela Cup 2024 che sino a domenica offrirà un’esperienza entusiasmante tra sport, tradizione e bellezze naturali. Organizzata dalla Lega Navale di Procida con la collaborazione della Marina di Procida l’evento velico è inserito nel circuito Vela Cup, organizzato dal Giornale della Vela, che ogni anno porta in acqua centinaia di barche. La formula prevede una competizione tra barche di ogni dimensione e stile, senza limitazioni d’età e con classifiche stilate unicamente in base alla lunghezza; quello procidano è il penultimo appuntamento della Vela Cup 2024, dopo le tappe di Chiavari, Costa degli Etruschi, Brindisi, Cala dei Sardi in Costa Smeralda, prima della chiusura a Capo d’Orlando. Dopo l’apertura ufficiale di oggi pomeriggio in serata prevista la consegna del Premio Passione Mare, destinato all’autore che con la sua opera ha meglio diffuso la cultura del mare ei suoi valori; quest’anno il vincitore, scelto dalla giuria del Premio letterario Procida – Isola di Arturo-Elsa Morante, è il fumettista Davide Besana, per il suo progetto Sail The Children. Domattina invece partenza della regata, della veleggiata e del raduno delle barche classiche a motore, prevista per le ore 11, con più di 80 le barche sulla linea di partenza: un record per la stagione velica del golfo di Napoli . Il percorso di regata si sviluppa interamente all’interno dell’Area Marina Protetta del Regno di Nettuno con partenza dal porto di Procida poi rotta verso Terra Murata, Marina Corricella, Chiaia, Punta Solchiaro, Marina Chiaiolella, Vivara, e ritorno al porto. Nel programma di Procida Vela Cup 2024 anche il raduno di barche d’epoca e classiche a motore, organizzato dall’ASDEC (Associazione Scafi D’epoca e Classici), per marchi storici come Baglietto, Riva, Bertram e Cris Craft, che saranno esposti in banchina; lo storico Cantiere del Legno Aprea, presenterà il suo gozzo «Aprea Spirito di tradizione» con motorizzazione ibrida, esempio perfetto di tradizione ed innovazione e rispetto dell’ambiente