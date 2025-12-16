Proclamati i vincitori del Premio Ezio Bosso alla Divulgazione musicale

Roma, 16 dic. (askanews) – Con la famiglia Bosso, sia quella vera e propria sia quella del cenacolo professionale oggi allargata agli membri di Associazione Ezio Bosso, si celebrerà il 29 dicembre alle ore 23.00 la festa dal vivo dalla Sala A della sede Rai di Via Asiago per Grazie, Ezio! lo spettacolo di premiazione della prima edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, con la trasmissione in differita su Rai3, Rai Radio2 e RaiPlay.

Sarà celebrata la consegna dei primi quattro premi alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso: il Primo Premio e Premio del Pubblico vanno dunque a Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per il progetto “Discovery” per un totale di 12.000 euro. Il Secondo Premio ad Associazione Bologna Festival per il progetto Baby Bofe’ con 6.000 euro; Il Terzo Premio a Tempo Reale di Firenze per il progetto Scuola di Suono con 4.000 euro.

Ezio Bosso torna così a casa, quella Rai3 che trasmise i suoi programmi divulgativi “Che Storia la Musica!”, che lo ospitava a Rai Radio2 con grande affetto e frequenza, che lo ha sempre sostenuto a partire dal Sanremo di Carlo Conti.

La serata Grazie, Ezio!, nel contesto festivo natalizio, tanto amato da Ezio presente con molti contributi video fra cui vere sorprese e tanti aneddoti divertenti, ha la regia di Roberto Giannarelli, la conduzione della giornalista Francesca Parisella, il contributo straordinario di Luca Barbarossa di cui Ezio era brillante e felice ospite nella trasmissione Radio2 Social Club. Fondamentali poi i momenti musicali dal vivo del TTR Piano Trio composto da David e Diego Romano, prime parti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e Mario Montore al pianoforte; quindi il primo violoncello, sempre dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Luigi Piovano con l’inedito di Bosso Cigue da Endless Smiles. Due dei tre vincitori poi hanno scelto di aggiungere i loro contributi allo spettacolo non solo con video che raccontano le loro attività, ma anche con omaggi di musica dal vivo: per la Sinfonica di Milano il loro quartetto composto dalle prime parti Luca Santaniello e Lycia Viganò ai violini, Gabriele Mugnai alla viola e Mario Shirai Grigolato al violoncello; per Bologna Festival invece il giovane pianista virtuoso Daniele Martinelli, vincitore del prestigioso Premio Venezia.

A consegnare i quattro premi il Presidente del Comitato Scientifico Michele dall’Ongaro, il Presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio, il Presidente di Associazione Ezio Bosso Tommaso Bosso.