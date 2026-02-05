“Prodigiosa Giovinezza”: a 100 anni dalla morte, la biografia politica di Piero Gobetti firmata dallo storico Giovanni Capurso

di Anita Curci

A un secolo esatto dalla scomparsa del giovane intellettuale Piero Gobetti, l’uscita del volume Prodigiosa giovinezza. Biografia politica di Piero Gobetti dello storico Giovanni Capurso per i tipi di Progedit Edizioni. Attraverso un recupero accurato delle fonti archivistiche, vengono qui ripercorse le tappe della breve ma intensa vita di “una personalità capace ancora di dialogare con i grandi temi del presente”: la prima formazione, le frequentazioni con i principali rappresentanti della cultura dell’epoca, gli interessi per il meridionalismo e il proletariato di fabbrica, la tragica morte.

La storia avvincente di una figura singolare nella storia politica e culturale italiana. La sua vita pubblica durò appena sette anni, eppure, come scrisse Norberto Bobbio, si trattò di una “prodigiosa giovinezza”. Il giovane Piero, partendo dalla sua Torino proletaria, meglio di altri seppe leggere i grandi mutamenti in atto nel Dopoguerra.

Capurso, dopo le precedenti pubblicazioni su Giuseppe Di Vagno e Gioacchino Gesmundo, ci regala un nuovo e interessante approfondimento attraverso l’attento riesame di vecchi documenti, evidenziando aspetti del pensiero gobettiano fino a oggi rimasti marginalizzati.

Capurso, lei torna in libreria con un altro giovane che ha lasciato il segno nella storia culturale e politica italiana…

“Una peculiarità di questa biografia è quella di far emergere l’attenzione di Piero Gobetti per la cosiddetta “questione meridionale”. Ad essa si avvicina per la prima volta tramite lo storico pugliese Gaetano Salvemini e il periodico L’Unità, per poi diventare una sorta di filo conduttore in tutte le sue riviste. Il tema del Meridione viene affrontato attraverso un non meridionale, che, tuttavia, intuisce l’importanza dell’emancipazione dei contadini del Sud”.

Come, attraverso il suo libro, Piero Gobetti dialoga con i temi del presente?

“La sua vita brevissima, stroncata dalle aggressioni fasciste, non ha impedito al suo pensiero di rimanere un punto di riferimento per chiunque voglia intraprendere criticamente il presente. Gobetti concepiva la libertà come conquista quotidiana attraverso il conflitto culturale e politico. La sua idea di liberalismo oggi ispira riflessioni sull’emancipazione sociale e sulla responsabilità civile.

La denuncia del fascismo come manifestazione del conformismo e della debolezza delle classi dirigenti italiane è una lettura preziosa per analizzare autoritarismi contemporanei e la fragilità delle nostre democrazie”.

Un giovane prodigio divenuto presto giornalista, fondatore di riviste, editore e chi sa cos’altro… Un intellettuale puro. Cosa significò per una personalità come la sua vivere negli anni Venti del ’900? E se vivesse oggi, cosa significherebbe?

“Se Piero Gobetti vivesse oggi, sarebbe probabilmente quello che è stato nel suo tempo: voce critica e intransigente. Lo vedo un giovane schierato nel denunciare la deriva autoritaria e la superficialità del discorso pubblico, ma anche impegnato sui grandi problemi del presente: ambiente, difesa della Costituzione e opposizione al riarmo”.

16 febbraio 1926 il giovane prodigio muore a Parigi a 25 anni. Come arrivò a quella morte prematura?

“Gobetti morì in seguito alle percosse subite in Italia a causa delle sue idee.

Oggi, a un secolo dalla sua morte, la vita e il pensiero di quest’uomo continuano a dirci che la libertà non si eredita mai una volta per tutte: va conquistata ogni giorno, attraverso la passione per le idee, l’attenzione civile e il coraggio di essere minoranza”.