Prodotti bio: la crescita che il lockdown non ha frenato

Uno degli articoli più completi sul tema della sostenibilità in campo alimentare è stato pubblicato il 2 novembre 2020, a pagina 32, da Affari e Finanza di Repubblica. Porta la firma di Mario Frojo ed è un ampio excursus che parte dalle produzioni bio per arrivare all’imballaggio ecologico. “Ora la sostenibilità è regola collettiva – dice Frojo – e sembrano passati anni luce da quando i supermercati hanno creato i primi scaffali dedicati ai prodotti biologici… Allora si trattava di pochi prodotti di nicchia, rivolti a un piccolo gruppo di consumatori particolarmente attenti alla qualità degli alimenti. Oggi il biologico è solo uno degli aspetti in cui è declinato il ben più vasto tema della “sostenibilità”, che va dalla quantità di fitofarmaci utilizzato nei campi all’imballaggio dei prodotti, passando per la giusta retribuzione degli agricoltori e il rispetto dell’uguaglianza di genere”.



Tema mainstream

La tendenza riguarda ormai tutta la filiera dell’agroalimentare: dalla coltivazione fino alla vendita nei negozi della Gdo. “Si può tranquillamente dire – continua il giornalista con una lucida osservazione – che, rispetto a qualche anno fa, la situazione si sia completamente ribaltata: se prima per un’azienda o un distributore era premiante essere “sostenibile”, adesso è penalizzante non esserlo. Esserlo è semplicemente diventato mainstream”. Seguono nel pezzo i dati che ci distinguono come Paese bio, perché è da noi che le specialità biologiche sono varie e articolate grazie la varietà e l’eccellenza dei nostri prodotti agricoli. Utili le informazioni che l’articolo dedica ai dati quantitativi, che ci piace riassumere qui di seguito

1) Nel 2019 la superficie biologica sul territorio italiano ha raggiunto quasi i 2 milioni di ettari

2) La crescita nell’ultimo decennio è considerevole: 73%.

3) In termini assoluti l’Italia rappresenta il terzo Paese europeoi per superficie bio, preceduta da Spagna (2,35 milioni di ettari) e Francia (2,241 milioni di ettari)

4) Eppure risulta in testa alla classifica se si considera la superficie agricola utilizzata (Sau), ovvero l’incidenza delle coltivazioni bio sul totale: da noi è al 15,8%, mentre in Spagna si ferma al 10,1% e in Francia all’8,l%.

5) Le vendite di biologico italiano sul mercato interno hanno oltrepassato i 4,3 miliardi di euro (nel 2020, anno che finisce con agosto).

6) L’88% delle famiglie italiane ha acquistato almeno un prodotto bio, contro il 53% del 2012



A ritmo elevato

E ancora: dopo il boom segnato nel periodo lockdown (17 feb-3 maggio), le vendite di bio dell’e-commerce continuano a mantenere un ritmo di crescita elevato e più performante degli alimentari, riportando un +182% rispetto allo stesso periodo del 2019 (contro un +172% dell’e-grocery)”. Un dato molto confortante, considerato che un mese di coprifuoco di bar e ristoranti costerà alla filiera agroalimentare italiana oltre 3,5 miliardi di euro, come risulta da un pezzo del Sole 24 ore del 27 ottobre 2020 a firma di Micaela Cappellini.

Di resilienza del settore agroalimentare parla anche un articolo del Foglio, pubblicato anch’esso il 27 ottobre. Vi si legge che, quando è scoppiata la pandemia, l’industria alimentare italiana veniva da un triennio dinamico, grazie alla espansione dei mercati esteri che ha trainato la domanda. “Una vitalità – si legge nel pezzo pubblicato sul giornale diretto da Claudio Cirasa – che si è rivelata fondamentale quando il settore ha dovuto affrontare la sfida del Covid 19…”. Sfida affrontata in maniera assai brillante, se si considera che, a fronte di una contrazione della produzione industriale del 18 per cento, il settore alimentare ha registrato una flessione contenuta nel 2,8 per cento.



I numeri della filiera

La filiera alimentare conta su un mercato da 219,5 miliardi di euro e rappresenta il 13,5% del Pil nazionale. “Considerando anche la performance brillante dei primi due mesi del 2020 – continua l’articolo – il consuntivo dell’export registrato nei primi otto mesi di quest’anno tocca 29,4 miliardi di euro, con una crescita del 3 per cento su base annua”. Ma la crescita dei consumi alimentari delle famiglie sembra destinata a compensare solo in parte la riduzione dei consumi fuori casa, dal momento che negli ultimi anni la crescita del settore era stata trainata, oltre che dall’export, proprio dai maggiori consumi extradomestici.