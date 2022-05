Prodotti tipici italiani in vetrina a Rosario (Argentina)

Rafforzare la cooperazione allo sviluppo estendendo l’area di interesse con la collaborazione delle Municipalità di Avellaneda e Sunchales; sfruttare le opportunità commerciali con un interscambio che consenta di portare cereali in Italia e macchine per l’industria e l’agricoltura in Argentina; promuovere i prodotti tipici regionali e il turismo con eventi da realizzarsi nel Consolato di Rosario. Sono questi gli obiettivi che la delegazione istituzionale del Friuli Venezia Giulia – guidata dal presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin, e composta anche dai consiglieri regionali Franco Iacop (Pd) ed Elia Miani (Lega) – ha condiviso con il console generale di Rosario, Marco Bocchi, al termine della breve missione operativa oltreoceano, dove ha avuto modo di verificare analogie tra l’estremo Nordest d’Italia e la provincia di Santa Fe legate anche al sistema di ricerca sulla genomica e sull’intelligenza artificiale, constatando la necessità di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie che incidano sulla competitività delle imprese manifatturiere. Nel corso della visita al parco tecnologico Conniset Santa Fe, Zanin ha affrontato con la direttrice del centro di ricerca, Raquel Chan, temi che interessano entrambi i sistemi primari, individuando la possibilità di sviluppare una serie di collaborazioni tra il sistema di ricerca Fvg e quello santafesino. Accompagnata dal senatore Dionisio Scarpin, la delegazione ha quindi incontrato presidente e direttore del Parco tecnologico, Norberto Nigro ed Eduardo Matozo, mettendo in evidenza le complementarietà esistenti con il sistema Fvg, in particolare, con i settori vitivinicolo e cerealicolo. A Rosario, invece, i rappresentanti regionali sono stati ricevuti alla Borsa del Commercio dal presidente Miguel Simonini e dai due vicepresidenti, Javier Gastaudo e Pablo Bortolato. Una realtà altamente innovativa che, oltre a fungere da borsa dei cereali (la seconda dopo quella di Chicago), ha assunto il ruolo di finanziatore, insieme ai soggetti preposti pubblici e privati, di startup innovative.