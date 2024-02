Produzione della pasta: come funziona il processo industriale

L’industria della pasta rappresenta uno dei pilastri dell’economia alimentare italiana, consolidando la sua posizione di leader mondiale nel settore.

La sua popolarità transculturale è evidente nel fatto che uno su quattro piatti di pasta consumati al di fuori del territorio nazionale è di origine italiana. È un successo dovuto alla sua genuinità, che si riflette nel complesso processo produttivo che sottende alla sua creazione.

La realizzazione di pasta secca è un’operazione articolata che comprende diverse fasi: dal setacciamento del grano alla formatura dell’impasto, fino alla trafilatura e all’essiccazione, a seconda del tipo di pasta desiderata.

Ma come funziona la realizzazione della pasta secca industriale? Di quali macchine, nell’effettivo, un’azienda di produzione deve aver bisogno?

Il processo produttivo della pasta secca

Le fasi per realizzare pasta secca sono numerose e tutte molto precise e meticolose. Si inizia con l’attenta selezione delle semole di grano duro, passaggio che deve essere svolto con una cura particolare nel rispettare gli elevati standard di qualità.

Solo le semole ottenute dal cuore del chicco di grano, caratterizzate da un colore giallo uniforme e un alto contenuto proteico, sono infatti idonee per la pastificazione.

Successivamente, il grano viene inviato alla macinazione, dove viene frantumato e setacciato attraverso una serie di laminatoi e buratti, separando la crusca, il cruschello e il tritello per ottenere la semola e il semolato di qualità.

Dopo la macinazione, la semola di grano duro viene impastata con acqua purissima, formando il glutine che lega i granuli d’amido idratati.

La gramolatura influisce sulla consistenza finale dell’impasto, conferendogli un aspetto compatto ed omogeneo, e per questo deve essere eseguito con attenzione.

L’impasto viene poi trafilato per ottenere la forma desiderata. La trafilatura in bronzo conferisce alla pasta una superficie ruvida e porosa, ideale per trattenere i condimenti, mentre la trafilatura in teflon produce una pasta liscia e levigata.

Per finire, la pasta viene essiccata, molto lentamente e a temperature controllate e confezionata negli astucci di cartone o sacchetti trasparenti, pronta per essere distribuita al consumatore finale, garantendo la freschezza e la qualità del prodotto.

Le macchine fondamentali per la pasta presenti nelle industrie alimentari

Tra le macchine necessarie si trovano le impastatrici, che dosano e mescolano gli ingredienti essenziali per formare l’impasto, e le presse, che consentono la produzione di diversi tipi di pasta attraverso l’uso di diverse trafile.

Le taglierine sono utilizzate per tagliare la pasta in diverse forme e spessori mentre gli stenditori sono, invece, responsabili della stesura automatica della pasta lunga su canne, facilitando l’essiccazione successiva.

Le nidiatrici e le lasagnatrici sono optional che creano nidi di pasta o sfoglie per lasagne direttamente sui telai, mentre i trabatti di pre-essicazione forniscono una pre-essiccazione della superficie della pasta per evitare l’adesione durante i passaggi successivi.

Per concludere, gli essiccatoi statici e continui sono essenziali per abbattere l’umidità del prodotto, garantendo una pasta asciutta e di alta qualità. Questo è uno dei passaggi essenziali che caratterizzano una pasta di buona qualità: un’essiccazione errata o con dei flussi d’aria scorretti determina un prodotto non adeguato.