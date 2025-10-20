Produzione estensiva o intensiva, gli effetti di una scelta da cui dipende il futuro dell’Italia

di Achille Flora

M. Bordignon e L. Rizzo, due studiosi di economia pubblica, hanno pubblicato sul sito de lavoce.info un articolo chiaro per smentire le dichiarazioni governative che imputavano all’aumento dell’occupazione in Italia l’aumento della pressione fiscale, valutandolo quindi positivamente.

Certo il deficit pubblico migliorava, anche a fronte di un Pil asfittico cresciuto di appena lo 0,7%, portandolo ad approssimarsi al rispetto del valore del 3% Pil nel rispetto dei Trattati europei. Un risultato derivante dal calo della spesa pubblica per investimenti e dall’aumento delle entrate del 5,7%, a fronte di un Pil cresciuto del 2,9%.

La pressione fiscale aumentava grazie all’incremento del prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente relativamente agli altri redditi, come nel caso dei lavoratori autonomi con la flat tax. Al contrario, per i lavoratori dipendenti, la crescita dei redditi nominali, generata dai rinnovi contrattuali per un parziale recupero degli effetti inflattivi, li sottoponeva a quote di prelievo più elevate.

C’è un altro aspetto, oltre a tale iniquità di trattamento fiscale tra categorie di percettori, ed è quello dei riflessi sullo sviluppo economico. In realtà la crescita della ricchezza prodotta può avvenire in due modi: una intensiva, se s’investe in innovazione di processo e di prodotto, aumentandone il livello di produttività, oppure in maniera estensiva, aumentando la produzione con nuovi posti di lavoro senza modificarne la produttività.

Nella crescita estensiva, la competitività sui mercati internazionali non è data dal miglioramento qualitativo dei beni, né dalla riduzione dei costi di produzione unitari per aumenti di produttività, bensì da una competitività di prezzo scaturente dai bassi salari erogati. Un trionfo del lavoro povero che, oltre a ridurre i consumi interni, nei mercati aperti entra in competizione con le tradizionali produzioni asiatiche in cui, salari molto più bassi e mancanza di regolamentazioni efficaci sul rispetto dell’ambiente e del lavoro, rendono tale confronto perdente per le nostre produzioni.

Il risultato è dato da una serie di effetti negativi sullo stato dell’economia italiana. Non solo il Pil cresce con percentuali da prefisso telefonico, mentre aumentano le diseguaglianze nella distribuzione di reddito e patrimoni, anche se minori che negli USA, il campione delle diseguaglianze interne. Il problema maggiore è che l’occupazione cresce principalmente in settori a basa produttività e valore aggiunto (commercio, trasporti, ristorazione; Pubblica Amministrazione, costruzioni, attività professionali e tecniche) mentre l’occupazione manifatturiera è stazionaria.

Dopo l’exploit di esportazioni dal Mezzogiorno nel 2022-23, già dal 2024, l’incremento ottenuto si è dimezzato, mentre nel primo semestre 2025 le cose peggiorano, perché anche se le esportazioni emergono in prevalenza dai settori tecnologi avanzati, come farmaceutica e meccanica, arretrano però nelle attività estrattive (petrolio) ed agricole, oltre all’industria automobilistica oramai in crisi.

I prodotti del made in Italy, sia manifatturiero sia agro-alimentare, sono cresciuti nel livello internazionale per la qualità di prodotti non standardizzati. Espressioni di culture territoriali radicate nei secoli, ma frenati dalle nubi della svolta Usa con applicazione di dazi, estesi anche ad eccellenze italiane, come vini e pasta. Più che puntare su una crescita estensiva, l’Italia dovrebbe mirare a migliorare l’applicazione delle nuove tecnologie in tutti i settori produttivi, rafforzando le connessioni tra settori tradizionali e innovativi, migliorandone produttività e qualità dei prodotti.

Al contrario, la scelta di una crescita estensiva, priva di connessioni tra i settori, non può produrre sviluppo qualitativo e – alla lunga – fa arretrare anche la mera crescita quantitativa.