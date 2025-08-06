



ROMA (ITALPRESS) – Produzione industriale ancora a rilento in Italia. A giugno, l’indice aumenta dello 0,2% rispetto a maggio, una crescita diffusa ai principali comparti, con l’esclusione dei beni di consumo. Risulta lievemente positivo anche l’andamento congiunturale del secondo trimestre. Su base annuale, però, si registra un calo pari allo 0,9%. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che la dinamica degli ultimi 12 mesi è negativa

per tutti i principali raggruppamenti di industrie, con l’eccezione dell’energia, +7,3%. Calano, invece, i beni strumentali, intermedi e di consumo. I settori che registrano gli incrementi maggiori sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, +15,7%, l’attività estrattiva e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria. Flessioni più rilevanti nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori, nella produzione di prodotti chimici e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche. Il calo della produzione si estende anche al primo semestre dell’anno: -1,1%

